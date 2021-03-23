萬海（2615）23日法說會，公司發言人蘇麗梅表示，目前船運供應鏈問題能否解決看疫苗接種狀況，船舶準班率也是參考的重要指標，今年農曆年後供櫃還是很緊，且還在輪流塞港，美零售庫存不足，又有1.9兆美元紓困方案，需求還在，公司美國線本月中起運力倍增，長約簽署很順利，都是客戶主動找上門，市場慎慎樂觀。

萬海去年合併營收818.80億元，年增12.24％，營業利益127.82億元，年增348.28％。全年稅後純益113.17億元，年增216.67％，每股純益 5.10元，獲利創上市以來的新高紀錄。

董事會通過擬配發現金股利1元，股票股利1元，合計配股、配息2元，今年度同時配發現金與股票股利各半，係考量公司長期發展以及符合股東期待的配股配息方式。

公司去年上半年經歷新冠疫情，各國封城影響，迅速採取停班、退租船舶等方式調節運力，再於下半年觀察到因疫情衍生出的市場需求增加，快速調整航線與高效率貨櫃調度以因應市場需求。

公司長期致力於航線優化，提供定期、密集的航次，靈活調度航班作業以確保船期準確，有效提升貨主的營運效率，因此服務品質深獲肯定。

展望2021年，公司除了加碼造櫃，同時也增購數艘新造船舶及二手船舶加入營運，同時加開航線以來回應市場需求。隨著新船陸續投入，透過智能船舶，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，有效提升航行性能。

萬海船隊除了汰舊換新，將更加強競爭力，為客戶提供更快捷便利的服務網絡。我們重視環境永續發展，力行海洋資源與生態保護，積極推動節能減排以及各項設備的投資研究計畫，改善船舶效能，減少對環境的衝擊，並致力創造企業與社會發展平衡，提升環境品質。

(工商 )