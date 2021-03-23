夏于喬擔任2021嘉義穹頂國際影展嘉年華代言人，23日出席記者會。她和導演老公林書宇結婚邁入3年，日前情人節PO出和老公甜蜜出遊照，被問到因為疫情的關係，演藝圈多了很多「防疫寶寶」，喜事不斷，有考慮積極造人計畫？夏于喬說：「每個來到世界的寶寶都是與爸媽的緣分，所以我也相信緣份，心中默默期待，保持平常心就好！」

夏于喬透露，媽媽是嘉義六腳鄉人，自己算是半個嘉義人，和嘉義有很深情誼，小時候每年都會回嘉義過年，嘉義也充滿著對阿公阿嬤的回憶。若提到嘉義美食，她想到第一名是阿嬤做的雞血米飯，「阿嬤家有種各種蔬果還有養雞，只有過年時阿嬤會殺雞，新鮮雞血和圓糯米煮成黏呼呼的米飯，超級好吃，每次我都可以吃好多碗，即使阿嬤已經離開我們很多年了，但她做的料理絕對是我在嘉義吃過最好吃的美食。」

夏于喬日前在網路推出的《四纖女出遊記》和好姐妹劉品言、楊謹華、宋芸樺一起外出旅遊，四位姊妹淘私底下互動真情流露引起很大的迴響。夏于喬說：「有機會的話很希望和四纖女好姐妹們一起來嘉義參加「國際文創嘉年華」展覽，因為除了嘉義的美食和美景，還能看到來自世界各地的藝術作品，這對於現在疫情期間無法出國的大家來說是非常棒的活動，希望讓更多人知道這次的展覽。」

(中時 )