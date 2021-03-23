高雄YouBike2.0將於4月1日起開始收費，公共自行車租借率可能因此受到影響，但由於使用YouBike轉乘其他運具仍維持免費，且自開辦以來租借量前50高的站點大多分布在捷運紅、橘十字線上，因此高市府交通局認為YouBike收費後仍沒有影響他們推動大眾運輸的初衷。

高雄YouBike2.0租借前30分鐘免費的優惠方案將在3月底正式停辦，從4月1日跟進台北、台南開始收費，高市府交通局坦言，收費之後必定對用戶造成影響，很可能會降低民眾租借的意願，但影響的幅度須待未來評估後才能得知，並找出解決方案。

雖然高雄YouBike2.0將於4月1日正式開始收費，但高市府交通局保留騎YouBike轉乘大眾運輸工具前30分鐘免費仍免費方案，凡使用一卡通租借YouBike轉乘捷運、輕軌、公車、渡輪、台鐵等運具，仍可以享有前30分鐘免費服務。

根據數據顯示，高雄租借量前50高的站點皆分布在捷運紅、橘十字線上，前10名就有7站位於捷運站出口，顯示出有許多民眾騎乘YouBike皆是因為轉乘而使用，而凹子底站4號出口、高雄巨蛋站2號出口、生態園區2號出口，目前分列YouBike運量前3名的站點。

高市府交通局表示，YouBike2.0在高雄設置的目的就是要讓民眾能夠更便利完成交通上的第一哩路及最後一哩路，經過統計，高雄租借量前50高的站點多分布在捷運十字線周圍，因此加入轉乘大眾運具的優惠，即使YouBike收費後，仍然是在推動鼓勵民眾使用大眾運具，也沒有打破YouBike成為接駁運具的初衷。

此外，YouBike收費也是也培養民眾使用者付費的觀念，避免民眾因為不用租借費用，而浪費資源，並且讓出租單車的業者能夠自負盈虧，使其能夠永續經營，交通局認為，雖然收費後可能多少有影響，但因為有搭配轉乘優惠，相信可以減少許多衝擊。

(中時 )