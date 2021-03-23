告別去年景氣低迷，各產業漸見反轉，邁向復甦之路。其中，服務業雖受疫情短暫衝擊，但隨疫情趨緩業績日漸回溫，金融、零售與運輸倉儲業仍維持一定成長動能。尤其，在5G布局、台帛旅遊泡泡成形等多重樂觀條件態勢下，電信、觀光飯業者無不摩拳擦掌伺機而動，搶商機更要提前招攬優秀人才。

亞太電信積極布局5G，拓展智慧生活相關應用，將延攬大數據、資安、AI、雲端、IoT及ICT等數位科技領域頂尖人才，目標募集超過200名新生力軍。

此外，過往徵才鎖定資工、電機、電子等專業領域系所，近1、2年，因應5G業務及企業轉型所需，擴大召募環境工程、巨量分析等相關背景優秀人才，協助公司推動智慧物聯網、智慧城市等相關業務。

針對年輕學子，亞太電信也積極與各大專院校合作，前進台大、陽交大、成功大學、中原、東海與各科技大學進行校園徵才，在1111人力銀行釋出多樣職缺，同時提供產學合作實習機會，提供多元就業機會。

除了電信業搶先布局，隨各國疫苗陸續施打，全球景氣持續回溫之下，國門可望再度開啟，加上台帛旅遊泡泡成形，國內飯店、觀光業者無不為後疫情時代報復性旅遊預作準備。

福華大飯店總裁廖東漢於2004年成立的「福泰飯店集團」，因應人力需求，近期招募人數高達百位，提供年終三節、免費供餐、員工宿舍等多元福利，吸引更多人才加入服務行列。

看好國內消費市場正向發展，福泰飯店集團積極招募新血，近期徵才人數高達百位，包括大夜班飯店櫃檯接待員、餐飲服務員、房務員、業務主任、財務專員、數位媒體行銷專員、人事總務專員等，薪資依職務不同從2.4萬元至4.8萬元不等，更多幸福職缺請上1111人力銀行。

(中時新聞網)