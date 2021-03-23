崑鼎(6803)下午舉行法說會，今年在水資源處理再利用、循環經濟、太陽能售電、綠色環保業務方面都將投入資源積極參加，營運動能充沛，董事長廖俊(吉吉)說，桃園市生質能中心預計將會在今年下半年試營運，明年正式營運，而在廢異丙醇(WIPA)回收再利用方面，目前運轉按目標來走，看起來是審慎樂觀的。

崑鼎在2021年拿下彰化溪州焚化廠營運暨整改方案，廖俊(吉吉)說，這個案子政府公告金額不是真正的營收，未來還有售電量歸於廠商，這個案子特性是，未來垃圾供應是由彰化縣政府交付，而底渣及飛灰穩定化物也是由業主來清理，再加上還有整改和未來15年的營運，相對而言風險會比較小一點。

未來5年內，預期台灣還會有12座焚化廠合約到期，將會釋出750億元投資/營運商機。崑鼎指出，將引用榮鼎/晶鼎案規劃及執行概念營造優勢，與集團合作爭取與執行新建焚化廠。

而在水處理方面，政府目前規劃11座再生水處理廠新建計劃共約30萬噸CMD，崑鼎指出，集團現已取得鳳山及臨海案，後續將與集團合作，爭取興建後的操作維護工作，也會關注政府推動的海水淡化商機，如新竹及台南等；另外，除了爭取既有的污水廠的操作維護或擴建工作外，也會持續關注工業或生活污水廠標案期程。

目前再生能源為全球趨勢，各國政府制定獎勵措施積極發展，我國以2025年前達成20GW太陽光電裝置容量，再生能源發電占總電力20%為目標。崑鼎在國內將依循政策發展方向持續成長，並擴大投資規模，而在海外方面，將持續接觸評估美國、澳洲等大型專案，穩健發展。

崑鼎2020年營收56.37億元，毛利率24.67%，年減0.59個百分點，稅後純益8.42億元，年增3.82%，每股純益12.53元，為連續9年賺回一個股本。觀察崑鼎2020年營收占比計算，廢棄物處理占40.14％、電力29.56％、其他18.19％、服務特許權協議10.78％、清理運輸服務1.32％。

(時報資訊)