23日，根據英國最新官方數據，元月前三個月的英國失業率，出乎意料地降至5％，低於市場普遍預估的5.2％。當時，英國正進入新一輪的封城階段。失業率降低，也顯示英國景氣復甦，看似愈來愈有望。

同時，另份官方資料也顯示，若按繳稅紀錄來看，與元月相比2月就業人數增加6.8萬位，較2020年同期的69.3萬位要稍減。不過，從2020年12月至2月，職缺卻增8%至60.1萬個。

英國國家統計局表示就業人口減少，有近三分之二屬於25歲以下年輕人，其中有超過一半的人從事服務業，並且近三分之一，工作地點是在倫敦。

另外，平均薪資增至4.8％，為2008年3月以來最高水位。不過，這是指一些零售與服務業等，受到疫情影響較低薪的行業。並不是對那些，有拿比較高薪但還是有工作的人而言。

自元月以來，一些非必需品的商店與大多數英企，都在英格蘭地區被迫關門，以減緩新變種病毒株擴散。同時，在英國其它地區也採取類似社交管制措施。

不過，新冠疫苗快速推廣，新確診者已大大地減少。此外，英國學生3月也能夠重返校園上學。

部分商店也暫定於4月重新開門營業，但對有些服務業來說，至少還要等到6月下旬。2月，英國政府也延長無薪假制度，支付這些員工八成的薪水至九月底為止。若沒有這些無薪假，英國的失業率將會更高。目前，無薪假勞工數，已從900萬人高峰期，減至約500萬人。

英國國家統計局的數據還指出，分析薪水數據發現，2020年最後一季，非英國人的員工數量，比2019年要少約50萬左右。

不過，2月有另份數據卻顯示，2020年英國外勞流失量共約百萬名左右。

(時報資訊)