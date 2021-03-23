全球主要的車用半導體生產基地因天災人禍導致生產受阻，使晶片大缺貨的情況雪上加霜，底特律的汽車製造商將難以維持金雞母皮卡的生產與出貨。

德洲在2月遭到冰封，使荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和德國英飛淩科技 （Infineon Technologies）在當地的工廠不得不關門停工。日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesa）的主力廠日前發生火災，預計需要1個月時間才能復工。專家表示，車用晶片短缺的問題，恐怕在半年內都無法緩解。

福特汽車周一宣布，位於路易斯維爾市（Louisville）的「肯塔基卡車工廠」（Kentucky Truck Plant）將裁減一個工作班次。該工廠生產尺寸較大的F系列皮卡與全尺寸多功能休旅車。福特也將暫時關閉俄亥俄州一座生產貨車與其他卡車的工廠。該公司表示，兩家工廠應該能在一周內恢復正常生產。

繼通用之後，福特也在上周四證實受晶片短缺影響，部分卡車只能先進行一些組裝工作，並將存放到零組件到位才能完工交付。

前身為飛雅特克萊斯勒汽車的Stellantis最近也證實，由於半導體晶片供應短缺，一些舊款的Ram皮卡只能進行部分組裝。

福特汽車發言人Kelli Felker在電郵聲明中表示：「我們將與供應商密切合作，以解決全球半導體短缺造成的潛在生產限制，並將優先安排主要的汽車產品線投入生產，以充分利用我們的半導體分配」。

到目前為止，通用和Stellantis在維持卡車生產方面較福特成功，福特此前已曾減少F-150皮卡的工作班次。

通用汽車已經暫時關閉旗下數座生產汽車或跨界車的工廠，或予以減產，以優先生產較熱賣的全尺寸皮卡與多功能休旅車。其位於美國堪薩斯州與加拿大安大略省的工廠預計將至少關閉到4月中旬。今年2月初，這些工廠也曾停工。

通用汽車發言人David Barnas在電郵聲明表示，通用將持續善用所有可用的半導體，為我們的客戶製造與交付我們最受歡迎與最熱賣的產品，包括全尺寸卡車與休旅車。我們所有的全尺寸卡車工廠，都沒有因為半導體短缺而曾停工或減少班次。

通用在墨西哥的另一座汽車工廠在2月8日關閉後，預計將在這兩周內復工，而位於密西根州的另一座工廠在一周前停工，並預計將在4月以前重新開工。此外，通用在巴西與南韓的工廠，也受到半導體晶片短缺影響。

(時報資訊)