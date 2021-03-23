廣達(2382)今代子公司泰國QMB Co., Ltd.公告取得土地，交易總金額為泰銖4.2億元整(約新台幣4.2億元)，土地面積約12.7252萬平方公尺，土地取得目的為未來擴廠預備用地。

廣達表示，目前該公司在泰國有一座廠房，主要生產消費性電子產品或物聯網(IoT)產品，由於泰國勞動力比台灣便宜，適合生產勞力較密集的產品，這次主要是圈地，為未來的擴廠做準備，尚未規劃量產時程。

新取得土地位於泰國Ban Bueng, Chon Buri，約12.72萬平方公尺，作為未來擴廠預備用地。

廣達在今年2月才代泰國子公司QMB Co., Ltd.公告QMB F7廠房興建工程發包案，針對QMB F7廠房新建結構工程及材料，預計投入約泰銖9.095億元(約新台幣9.095億元)擴充產能。

為因應美中貿易戰，廣達於2019年宣布在台灣新建生產大樓及在泰國成立生產基地，提供客戶在中國大陸以外生產有更多的選擇，至於產品種類、生產比重由客戶決定。

2020年11月廣達已公告對QMB Co., Ltd.增資泰銖20億元，未來將依資金需求分次投資。至於未來廣達是否將再對QMB注資，法人認為仍視實際的訂單需求而定。

(時報資訊)