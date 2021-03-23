新進國小、白河國小是台南市溪北地區少數擁有少棒隊的小學，在地的三級棒球也開始發展，有了雛型，但包括少子化、經費短缺等問題，都是影響球隊運作的隱憂，房產代銷龍頭海悅國際開發公司支持基層體育級棒運發展，在立法委員賴惠員牽線下，決定每年挹注2校各20萬元發展經費，為期4年，奧援小球員的培訓及生活費用，23日在新營體育場棒球場舉行捐贈儀式。

台南市目前共有13所國小校隊，多半集中在溪南及市區，溪北地區僅有新營區新進國小及白河區白河國小2支球隊，白河國小在2017年成軍，與白河國中、白河商工組成三級棒球體系，有30年歷史的新進國小近年從社團逐漸變為專業球隊，打出不錯成績。

新進國小林良駿表示，球隊每年訓練、裝備及比賽所需經費逾百萬元，除補助外仍有賴各方資源協助，白河國小校長董勝雄也說，現在正值球隊草創期，亟需資源挹注。

海悅公司總經理王俊傑指出，這兩所學校可說是溪北地區指標性的棒球培育小學，這次捐贈活動只是開始，希望海悅能和台南這塊土地共同成長，能夠看到更多需要幫忙的角落，打棒球是很健康、快樂的活動，希望在資源挹注下，能讓小選手們沒有後顧之憂，努力訓練、強棒出擊打出好成績。

台南市長黃偉哲表示，像王建民、郭泓志、陳金鋒都是我們台南的子弟，在台灣，甚至在全世界發光發熱，但是後繼要有人，新進國小、白河國小都是在地的棒球勁旅，將來台南市的棒運還要再持續往前推動，就靠這些小選手們努力。

(中時 )