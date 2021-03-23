美國24歲超模海莉比伯(Hailey Bieber)，2018年嫁給知名加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）後，人氣瞬間暴漲，精品活動、時尚代言從不間斷。近日，海莉比伯為了幫知名彩妝品牌bareMinerals宣傳，在個人社群媒體上曬出短片，火辣的好身材也一併曝光。

海莉比伯在公開的影片中，盤起高髮髻，並穿上一件胸口及腰部全鏤空的繞頸針織洋裝，對著鏡頭展示該品牌所推出得唇膏，而她一靠近鏡頭，豐滿的半球曲線若影若現十分性感，令粉絲們大噴鼻血。

另外，海莉比伯近日也收到時尚雜誌《ELLE》的邀請，登上4月號的封面，在公開的照片裡，海莉比伯換上多套低胸洋裝及夏日風情的服飾，其中最受到網友們注意的，便是她頭戴棒球帽及短版休閒T，慵懶躺在床上的照片，下半身她只穿一件黑色小丁，大方秀出修長美腿與結實的腹肌馬甲線吸引超過149萬人按讚。

海莉比伯(Hailey Bieber)承襲了資深演員老爸史蒂芬鮑德溫(Stephen Baldwin)的優良基因，擁有精緻五官、171cm高䠷身材，一出道就備受矚目，但就在事業發展之際，海莉比伯選擇在22歲時高調嫁給小賈斯汀，從此之後兩人便經常在社群平台上互曬恩愛羨煞旁人，海莉比伯也因此成為家喻戶曉的知名超模。

(中時新聞網)