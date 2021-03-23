日本女星小泉かな不僅外型甜美，還有著I罩杯超豐滿胸圍，是相當高人氣的寫真女神，而因為疫情關係，演藝圈很多工作都無法順利進行，小泉かな於是跟多數藝人一樣，開啟了影音頻道，經過一番嘗試，小泉かな開始了「裸吃」系列影片，首支上空吃餃子影片，讓網友群起暴動，瘋狂幫「抓漏」，小泉かな的頻道因此瞬間爆紅。

小泉かな身為寫真女星，平時就很積極經營社群，經常分享火辣自拍照，尺度非常大，讓人大噴鼻血，而她日前開啟個人YouTube頻道，開始拍片人生，一開始還是正常的生活Vlog，直到本月17號，小泉かな嘗試了吃播主題，但跟別人很不一樣，她一言不合就脫衣，且脫到一件不剩，非常驚人。

小泉かな吃到一半，喊熱直接脫光。(取材自グラビアアイドル小泉かな YT頻道)

小泉かな本月17日在個人YouTube頻道上傳了首支吃播影片，表示要挑戰吃掉知名中華料理品牌的100顆餃子，本以為最驚豔的會是她完食的瞬間，沒想到高潮在2分半左右就出現了，原本穿著薄長袖上衣的小泉かな，突然喊著「好熱」，接著竟爽快脫下了衣服。

這一脫不得了，小泉かな衣服裡頭沒有內衣，脫下衣服後就是徹底上空的狀態，只見她毫不害羞，悠閒地繼續挑戰，且拍攝角度極為巧妙，多數時間胸前兩點都被餐盒、手臂擋住，稍微走光時也後製的餃子貼圖遮擋，尺度遊走在黃標邊緣，該片在網上瘋傳，眾人忙著尋覓露點瞬間，至今該片已累績43萬觀看數，而除了吃餃子之外，小泉かな還上傳了吃義大利麵、香蕉、咖哩飯等3支影片，都是上空出演，讓網友直呼「這是世界上最好棒的吃播」、「這個不訂閱不行」。

(中時新聞網)