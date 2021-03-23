為期4天的「2021智慧城市展暨論壇」，23日在台北南港展覽館登場，吸引251家產業、城市會員共襄盛舉，國內不少法人及地方政府也熱烈響應，高雄市政府更以「科技亞灣，智慧高雄」為主題，打造「高雄館」，高雄市長陳其邁23日親自蒞臨啟動儀式，呼籲企業投資高雄「亞灣5G AIoT創新園區」。

高雄市長陳其邁23日在「2021智慧城市展暨論壇」開幕儀式之後，花了近3小時走訪亞洲矽谷、台灣交通願景館、中華電信、遠傳電信、以及中保科技等攤位，一一了解最新的智慧應用，並積極邀約業者進駐亞灣，一起加入5G AIoT高雄隊，展現為高雄招商引資、帶動產業轉型、以及創造優質就業機會的決心。

「2021智慧城市展暨論壇」高雄館，則集結許多高雄在地菁英團隊，高市府經發局也帶領金鐘獎影視團隊「Funique VR睿至公司」、XR體感科技多元應用專家「愛吠的狗娛樂股份有限公司」與「嘉堂資訊有限公司」等3家新創科技公司展出，吸引不少潛在買主詢問。

高雄經發局長廖泰翔表示，未來全台投資額最大、最完整的5G AIoT驗證場域「亞灣5G AIoT創新園區」，將落腳高雄，結合流行音樂中心、電競館、港埠旅運中心、展覽館、以及軟體園區等周邊產業發展，加上深耕多年的數位內容與體感科技基礎，高雄將一躍成為全台最先進的國際智慧港都城市，讓台灣尾變台灣頭，帶動產業快速轉型。

此次智慧城市展，則以「產業技術智慧化，實證應用在高雄」為主題，規劃三大展區，包含有「智慧應用」由Funique VR運用8K立體VR影像介紹高雄之美；「智慧生活」則由愛吠的狗操刀，展出VR婚宴會場布置及觀光場域導覽等；「智慧工業」為嘉堂資訊作品，運用XR（延展實境）技術建造一比一的船舶數位視覺化影像模組，提供專業人員訓練使用，開拓智慧城市應用的更多可能性。

(工商 )