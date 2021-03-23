大陸互聯網企業騰訊一直力促兩大遊戲直播平台虎牙及鬥魚合併，惟因大陸反壟斷法而暫緩。路透引述知情人士表示，騰訊擬在合併案上做出讓步，以解決反壟斷問題。

知情人士透露，監管機構擔憂騰訊在完成這單交易後佔據市場主導地位，騰訊願意在有條件的情況下解決批准問題。

虎牙和鬥魚為大陸前兩大遊戲直播平台，而騰訊同時為兩間公司的股東，騰訊持股虎牙36.9％，並持有鬥魚逾三分之一股份。據數據公司MobTech估計，大陸遊戲直播市場價值達超過30億美元，而虎牙、鬥魚兩間公司合計的市佔率就高達80％。

2020年10月，虎牙鬥魚宣佈達成合併協議，按照原定計劃，虎牙將通過換股合併收購鬥魚的所有流通股，鬥魚將成為虎牙旗下私有全資子公司，然後從美國退市。合併完成後，騰訊將為新公司最大股東。

不過，大陸市場監管總局2020年12月14日表示，正依法審查雙方合併涉及協議控制架構的經營者集中申報案件。虎牙表示，早前已經主動將與斗魚合併案依法向市場監管總局反壟斷局進行經營者集中申報，會積極配合主管部門的審查程序。

在「雙11」規範線上經濟秩序行政指導會上，市場監管總局曾明確涉及協議控制結構的經營者集中同樣適用「反壟斷法」，應當依法申報並接受反壟斷審查。

(工商 )