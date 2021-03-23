裕隆集團旗下品牌「YES!來電」於23日在2021智慧城市展中，發表二款全新概念電動車AC交流充電樁設備，結合電動車主充電使用設備體驗及多元場域業者的需求，擁有專用獨立電錶、多媒體數位廣告版面、差異化電動車充電體驗，全力搶攻各大商業中心與住宅市場。

裕電能源表示，此次展覽期間，「YES!來電」新推出二款充電樁產品，「DS Charger多媒體充電樁」採用首創充電設備結合動態影音廣告、訊息推播功能，提供在大型購物中心、百貨商場、休閒娛樂等場域，針對高含金量的電動車主族群投放廣告、推播促銷訊息，不僅為業者創造來訪動機，與延長停留消費的時間，亦為電動四輪及電動二輪車主可透過「DS Charger多媒體充電樁」享受全新的充電體驗，帶來雙贏的市場優勢。

另外，預計5月正式上市的「U Charger Pro電動汽車旗艦型充電樁」同樣在2021智慧城市展搶先亮相，延續前一代電動汽車充電樁產品設計，整合場域業者及電動車主痛點有3大新功能，採用內建國際開放通訊協定OCPP1.6，搭配YES場域管理系統，場域業者更輕易管理充電樁營運監控；而內建獨立智慧電錶設計，在安裝充電設備工程時，無須額外安裝電表，解決各場域電量統計、收費管理、施工成本痛點，另外還支援延時/離峰電價差，預估充電時間搭配延時充電功能，利用離峰電價為電動車充電，可大幅減少電費支出。

在2021智慧城市展覽中，「YES!來電」不僅展示二款全新概念充電樁設備「DS Charger多媒體充電樁」、「U Charger Pro電動汽車旗艦型充電樁」，也推出針對智慧交通之電動車充電能源解決方案與各類場域應用實例，透過「停車=充電」理念，為電動車主行駛電動車成為舒適的享受外，並協助各式場域積極充電站建置，持續打造電動車智慧充電環境。

(工商 )