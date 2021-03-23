2021智慧城市論壇暨展覽（SCSE）今（23）日於台北市南港展覽館二館登場。中華電信連續八年參與盛會，今年以「多元智慧串聯城市無限未來」為主題參展，除了於主場館展出與國際5G智慧物聯網接軌的17個智慧創新展項，亦受邀於「新北市政府館」、「創・新未來城市館」及「智慧城鄉館」展出多項智慧創新應用，呈現5G技術核心能力與多項垂直應用整合的成果。

【5G智慧交通改善用路環境 烏來智慧交控專案守護交通安全】

有鑑於新北烏來為全國著名的觀光旅遊地區，每逢假日均出現大量車潮，造成台9甲線（新烏公路）及北107-1線（環山路）常有交通回堵或事故發生之情事，中華電信協助新北市政府交通局建置智慧交控管理系統，導入雷達感測與影像辨識之技術，於4處重點彎道路段建置自動感應號誌，藉由烏來山區路側端車輛感應設備及智慧交控中心進行管控，大幅提高路段整體車輛通過之安全性，部署智慧交通守護民眾交通安全。

【打造5G SA n79專網設備 支援企業多樣化應用需求】

中華電信響應政府政策，與經濟部中小企業處聯手推動新創產業發展，於本次智慧城市展「創・新未來城市館」展出林口新創園建置的全國第一座5G SA n79網路設備，透過5G資通訊建設、加速器推動及場域實證，支援企業多樣化應用需求，提供最尖端的5G實驗專網解決方案。

本計畫建置首屈一指的5G SA n79企業專網實證場域，讓新創企業能在企業專網n79頻段實驗環境下，進行5G服務實測驗證；加速器方面，中華電信林口企業加速器針對5G、AIoT、XR、資通訊及智慧生活等應用領域，選拔8隊優質新創團隊，提供新創網通專業技術輔導、對接創投業者與合作夥伴資源等；場域實證部分，則在林口新創園發展新興商模與建立實證聯盟，鏈結6家新創服務與場域主需求，結合產業轉型需求，實際打造可輸出及落地巿場智慧應用。

【AI智慧農業協助農業管理質與量兼備 應用場域展現經營成果】

中華電信智慧農業服務受經濟部工業局之邀參與「智慧城鄉館」展出。本項服務整合田間感測器、行動物聯網4G/5G/NB-IoT通訊技術及農業AI管理平台，提供智慧農業完整解決方案，應用場域涵蓋13 個縣市及14 項作物，如：苗栗草莓、彰化荖葉、雲林結球萵苣、屏東蝴蝶蘭、高雄毛豆、南投茶葉、花蓮海藻、全台稻熱病專案等戶外及溫室場域，更導入應用服務於中級學校食農學堂教育上，呈現AI智慧農業的經營成果。

【參與5G智慧杆標準推動聯盟 形成產業標準共同進軍國際】

中華電信也參與「5G智慧杆產業聯盟」並獲選擔任聯盟副會長及會員代表；該聯盟在經濟部技術處與標準檢驗局的支持下，經濟部新世代通訊技術推進辦公室偕同台北市立電腦公會，邀集產業界共同籌組「5G智慧杆產業標準推動聯盟」，希冀透過聯盟，串聯政府部門與產業溝通，彙集產業共識並接軌國際，形成5G智慧杆產業標準及帶動智慧城市治理服務。

從路口監控、空品監測、號誌控制到無人機充電等各式5G應用，經通訊傳輸到整合數據分析的智慧城市運籌管理平台，5G智慧杆成為未來台灣實現城市智慧智理的關鍵基礎設施平台，中華電信將以多年在智慧路燈、智慧安防、智慧交控、智慧環境（空品偵測）、智慧治理（運籌管理中心）等領域應用經驗，提供5G基礎通信、雲端AIoT平台與資安等資源，期待與政府及產業界共同研析推動5G智慧杆的多元智慧城市應用服務，透過國內場域實證淬鍊後與聯盟廠商共同打國際盃。

中華電信秉持科技能創造更好的未來，將持續積極與產官學發展多樣化智慧城市應用，結合5G創新應用新能力與智慧生活應用軟實力，開發未來產業智慧應用服務場景，共創未來城市、加速達成「智慧國家」願景。

(科技)