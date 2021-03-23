一名孫姓男子平日替友人代工分裝毒品咖啡包，器材就放置在屋內，21日晚間友人們借用孫男住處調解財務糾紛，眾人竟一言不和開打，警方接獲通報後前往處理，擁有多年偵查經驗的警員發現在場的孫男表情有異，又瞥見角落的封膜機與毒咖啡包，孫男眼見逃不過，坦承確實分裝毒品供友人販售。

楊梅分局草湳派出所接獲通報，稱三民路一處住宅有人在打架，警方立即派遣巡邏員警前往處理。抵達現場後，員警立刻對案件進行了解，原來是呂姓男子與友人相約處理債務問題，但談到一半突然有一群人衝進來毆打呂姓男子，便迅速離去。

員警現場了解案情並通知救護車將呂姓男子送醫時，警員陳育聰發現在場的孫姓男子言詞閃爍，同時員警也聞到異樣味道，環顧四周發現房間角落有一台封膜機，旁邊還有一包咖啡包。員警心生懷疑，立即追問孫男，孫男眼見逃不過，坦承封膜機為其所有，確實從事毒品分裝工作。

孫男平日在家中分裝搖頭丸、一粒眠等三級毒品，磨成粉後調和各種口味果汁粉再封膜製作成小包裝的毒咖啡包，以一包80元的代價交由友人販售。孫男表示毒品來源都是友人提供，自己僅幫忙分裝而已，平常吸食K他命為主，並未食用自家產品。

除了封膜機之外及旁邊一包擺放的毒咖啡包露餡之外，警方另從房間床頭櫃內起獲33包毒品咖啡包，經警方偵訊後全案依違反毒品危害防制條例將孫男送辦。

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(中時 )