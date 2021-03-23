默克近日正式推出eyrise i350透明隱私玻璃。透明的動態液晶玻璃隔板可依需求調整，無論是公共空間或辦公場所，皆可輕易轉換為隱私空間。默克的液晶智慧窗事業體自2017年成立以來，已為許多德國知名建物安裝了前一代產品eyrise s350 陽光調節智慧窗，包含知名起重機廠商Kirow Ardelt委託的球形建築Niemeyer Sphere、顧問、會計和管理公司FC集團、康寧、BAFTA（英國電影電視藝術學院）等。

默克電子科技事業體顯示器解決方案全球負責人邁克·赫克密爾（Michael Heckmeier）說，在工作型態多元的今日，我們特別著力在研究未來工作場所的發展與轉型。默克始終相信科技是推動人類進步的關鍵動力，現代人的生活和工作方式需要一套智慧解決方案，讓空間的使用變得更靈活、更利於合作，且更容易與人產生連結。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克投入液晶材料的研究已經超過一百年，除了在顯示器發展的過程中，我們持續透過液晶材料的研究與創新幫助客戶在產品上突破過去的限制，推動現代社會的數位化發展之外，我們的科學家們也不停研究液晶材料應用的更多可能性。

繼前代的陽光調節智慧窗後，這次透過材料的創新再度開發出液晶用於隱私保護的全新領域，我們也期待透過將eyrise i350引進台灣，幫助更多產業的客戶開發出更前瞻創新的產品應用，啟發未來空間運用的更多想像。

eyrisei350透明隱私玻璃採用了默克的licrivision液晶技術。將液晶材料放置在兩個塗有透明導電膜的玻璃板之間。當受到低電壓驅動時，液晶的方向會在一秒鐘內從隨機位置移動為整齊排序。因為光線散射，玻璃可以從透明狀態切換到不透明狀態，根據需要提供完全的即時隱私。 玻璃隔板讓開放式空間可以更有彈性的運用—從辦公室的私人會議室、醫院的諮詢區，或商店的VIP區，也可用於分隔會議中心和機場的空間，還可依需求轉換為投影幕以展示訊息或做簡報。

eyrise i350透明隱私玻璃也以無死角的透明度在智慧玻璃市場上獨樹一幟。室內設計的關鍵環節，如照明、色彩、空間配置和材料等，對人們的行為影響至鉅。默克建築設計事業負責人Baldur Steimle認為，建築對生理和心理健康的引導作用和其間的關聯性是目前的熱門話題。設計可以作為一種工具來催化我們希望看到在特定場所發生的行為。例如透過設計思維，可以提高商業場所的銷售額、幫助醫療機構的病患復原，或是提高辦公室的生產力。

(工商 )