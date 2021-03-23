為鼓勵事業單位及人員積極推行職場安全衛生，持續改善工作環境，促進職場安全與健康，勞動部110年「職業安全衛生優良單位及人員選拔活動」，預定自110年3月26日起至4月30日止受理報名，由各地勞工主管機關受理及進行初審，並經由勞動部決審後公開予以表揚，歡迎符合參選資格之事業單位及個人踴躍報名。 勞動部表示，優良單位選拔自民國64年開辦，近20年已逾850家次事業單位獲表揚，評選重點包括安全衛生政策及組織運作、安全衛生管理計畫與規章、職業災害預防設施、職場健康管理及健康促進、安全衛生教育訓練及宣導、職災調查統計及處理、職業安全衛生管理系統等項目之推動情形，以拔擢重視員工安全健康之典範企業。另為積極維護勞動權益，企業社會責任（CSR）之落實亦列為審查重點之一，例如勞動條件優於法令規定、重視工作與生活平衡、強化中高齡、母性、青少年勞工及外籍移工保護，協助推廣安全衛生工作等優良事蹟。 勞動部強調，安全健康勞動力是企業永續經營的重要資產，藉由參與選拔，企業除可展現職業安全衛生推動成效外，也可透過相關活動，共同交流、分享推行職場防災減災的成功經驗，帶動國內產業安全衛生水準向上提升。本次參選相關文件及資料，預定於3月26日公布於勞動部職安署網站（https://www.osha.gov.tw/安全衛生/職場安全衛生獎項）。

(工商 )