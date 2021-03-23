大高雄不動產開發公會理事長林詠盛23日表示，橫隔南北高雄長達27年的中博高架橋啟動拆除作業，臨時的站西路已經連接中山路和博愛路，如果再加上高雄鐵路地下化之後，陸續拆除的自立陸橋、填平的中華地下道、以及大順路橋、澄清路橋等完成拆除，這些橋樑或地下道的縫合，佐以鐵路地下化變身的綠園道，都將成為高雄營建、都更的全新動能，營建商機無窮。

大高雄不動產開發公會23日下午舉辦第11屆第3次會員大會，理事長林詠盛指出，一座城市因為天橋、地下道的阻隔，都會發展，絕對有礙，也會讓人有「被分開」的不好感受。

他說，將近30年來，高雄人被分隔南北兩地的命運，終於隨著政府編列998.69億元的預算，啟動、完成高雄左營到鳳山、大約15.37公里的工程而結束，更重要的是，除了左營、高雄和鳳山等3個既有車站地下化之外，沿途新增7處台鐵捷運化地下通勤車站，包括內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站、以及正義站，完善公共交通運輸網路，原軌道部份，更成為舉國罕見的綠園道，提供高雄人更好的休憩空間，提升城市景觀與美觀。

林詠盛表示，隨著各項相關工程的陸續完工，高雄南北距離、區域隔閡的版圖，將不再具有障礙，高雄人「感受完全不同」，這樣的結果，對高雄這座城市的長遠發展，具有重大里程碑的時代意義，當城市美學、建築美學大幅提升之後，對於房地產市場的發展，「加分非常多」。

他說，不只已有房地產同業在台鐵捷運化地下通勤車站生活圈，推出叫好又叫座的建築個案，早在鐵路地下化工程進行之際，就已有許多洞燭先機的同業，默默插旗、收購綠園道兩旁、週遭的老舊房子，以便未來進行都更、或危老重建工程。

林詠盛認為，一旦有機會取得這些區域的土地，一定有許多建商樂意在綠園道、或是台鐵捷運化地下通勤車站生活圈，推出受到買家歡迎的建案。

(工商 )