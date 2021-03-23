被冷落13年後，金融、原物料、能源、與工業等類型的價值股終於重回投資人懷抱。路博邁表示，在經濟加速成長與利率攀升，將為價值股迎來連續多年的成長前景，預期價值股股價上漲將會持續數季。

路博邁表示，對於部分投資組合經理人來說，很有可能從他們入行至今都未曾看過價值股有過長期領先大盤的經驗，畢竟盛行多年，投資人所知道的價值投資法就是傾向買本益比相對低的股票、掌握買低賣高的策略。在經濟高速成長的環境下，要找到盈餘持續成長的企業容易許多，因此投資人開始在意自己付出的投資代價是高是低－此時價值股自然就受到投資人的青睞。

路博邁進一步指出，過去這段時間以來，全球總計已推出30兆美元的財政刺激措施，貨幣政策維持史無前例的寬鬆狀態，且民眾手中的額外儲蓄大增，現在就等機會釋放這股龐大的消費潛力。至於成長股與價值股的吸引力孰高孰低，利率也在其中扮演決定性的角色，因為計算未來盈餘現值的折現率取決於利率水準的高低：利率越低，未來盈餘的現值就越高。此外，盈餘預估的時間越長，利率變動對於盈餘現值的影響也就越顯著。

隨著經濟成長前景與通膨預期水準在過去幾週持續走揚，利率亦已大幅反彈，目前10年期美國國庫券殖利率已攀升至1.5％以上。路博邁說，在利率攀升且殖利率曲線陡峭化的環境，對於高利率敏感度的成長股而言是一大利空，但對於價值股的影響則輕微許多。此外，同樣身為價值股的金融產業採取「借短放長」的商業模式，因此反而能夠受惠於利率攀升與殖利率曲線陡峭化的環境。

路博邁認為，隨著景氣循環進入新的階段，眼前有利於價值型投資的大環境至少將再綿延數季之久。

(工商 )