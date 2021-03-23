受新冠肺炎疫情與兩岸關係不佳所影響，2020年度境外生人數，越南學生在台人數共計1萬8038人，不只位居我國境外生人數之冠，更首度超越陸生的6033人。「大學問」執行長魏佳卉分析，陸生以研修生人數為大宗，受疫情影響無法來台，導致在台人數驟降。

「大學問」網站定期統計我國境外生人數，依照教育部統計數據顯示，2017到2019年度陸生人數都位居我國境外生之首，不過卻逐年下滑，從2017年的3萬5304人到2018年的2萬9960人，直到2019年在減少至2萬5106人，而2020年度受新冠肺炎疫情衝擊，一口氣直接跌到第6名的6033人，越南境外生則首度位居榜首。

至於陸生人數驟降，魏佳卉指出，陸生以研修生為最大宗，但這個學年度所有的大陸非學位生都無法來台，並且兩岸大專院校簽訂的「2+2」、「3+1」研修生計畫，目前時間屬於下學期，大批大陸研修生卻因為疫情而無法來台，導致台灣的陸生生源急遽減少。

而越南之所以位居今年度境外生人數之首，魏佳卉說，即越南產專班在台經營有成，包含龍華科大、明星科大與東南科大等校，經營與運作情況都不錯，在於越南學生學習情況穩定、就學態度認真、求學意願高，當地對學習華語需求高，像是在河內或胡志明市甚至都有中文補習一條街，因此願意來台進修。

魏佳卉也提到，越南除了有華語文學習熱潮，另一項要因則在於台商在當地設廠多，且經營有成，並協助穿針引線並嫁接台越教育資源，不少越南青年有意到台企工作，到台灣大專校院報讀產學專班，等於是投入「訂單式人才」培育管道，能被台商未來作為儲備幹部。

而美國學生來台人數也在近年增加，魏佳卉提到，關鍵在於美中關係不佳，AIT近來提出「新台美教育倡議」，鼓勵台美在教育方面多加合作，鼓勵美國青年到台灣學中文，美國則有中文教師需求，具有雙語能力的台青也可赴美任教。

(旺報 )