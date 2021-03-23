西寶高山高麗菜聞名，今早運送下山，裝箱的高麗菜葉，還有著露水，極為新鮮。（門諾基金會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮門諾基金會長年提供偏鄉長者弱勢供餐服務，每天送出約800個便當，花東14個服務工作站也都提供共餐，飯菜量需求大，正計畫籌設食物銀行，今天位在太魯閣高山禾羽有機農場載來剛採下的150顆高山高麗菜，高麗菜葉片還有著露水，相當新鮮，也表示將會號召西寶鄰近周遭的農友一同來加入，提供最實際的支持。

西寶台地位於太魯閣國家公園內，以種植高山蔬果所聞名，其中高山高麗菜品質好、水分多又美味，深受消費者喜愛。禾羽有機農場所耕種而成的農作物，主打有機、健康，供企業契作收購，品質相當良好。農場主人張羽廷透過太魯閣國家公園管理處李敏俊得知，明諾基金會正籌設食物銀行，決心加入有意義的活動。

今早駕車將高麗菜運送下山，打開紙箱，滿滿新鮮甚至還有露水的高麗菜，門諾基金會常務董事林國泰驚呼：「現採，真的好新鮮！」，張羽廷允諾，往後可長期合作，願意每一次採收時，定期撥出其中一、兩百斤的蔬食，給門諾基金會作使用，也表示將會號召西寶鄰近周遭的農友一同來加入，支持門諾食物銀行。

這批充滿青年愛心、熱情的高山高麗菜，如今已陸續運送至門諾基金會各個工作站，如瑞穗工作站一收到就跟站上長輩們分享好消息，大家一起拿著高麗菜開心合影。秀林工作站則預計明天中午同樂村據點的共餐，就要用新鮮美味的高麗菜來煮食，與長輩們一同享用。未來也歡迎有志民眾如禾羽有機農場一樣，共同努力與支持門諾基金會的惜食計畫。

(中時 )