台灣首批11.7萬劑AZ新冠肺炎疫苗，昨22日起開放全台醫護接種，行政院院長蘇貞昌昨一早也赴台大醫院打全台第一針，陪同的衛福部長陳時中則在後面一併施打。不過「兩大咖」打疫苗過程卻未同步開放媒體拍攝，雖4小時後政院公布了施打照片，仍備受藍委質疑「打假針」。對此，資深媒體人黃暐瀚無奈回應，其實是是護理師打針打得「太深、太進去」，以致「全針沒入」，他呼籲質疑的人，「放下成見」。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報資料照)

由於為數龐大的網友在臉書詢問黃暐瀚訊問事件原委，黃暐瀚23日透過臉書發文統一回復，不知道是不是因為「成見」太深？甚至說「恨意」太重，這兩天好多網友在質疑「蘇院長打假針」。怎麼可能是假針呢？就算政治人物自己想做假，台大醫院的醫護人員難道有可能乖乖配合造假？怎麼可能打假針？這是匪夷所思的指控。

對於有人言之鑿鑿，直指「貓膩」，說蘇貞昌院長的打針照片，「根本沒針」，只有一個塑膠套，一定是演的。黃暐瀚忍不住直呼，拜託，是護理師打針打得「太深、太進去」，以致「全針沒入」，如果沒有把針全部打進手臂，就會像陳時中的照片那樣，一半的針頭，露在外面，然後，針頭與針筒中段，都是一個塑膠護套，好嗎？這都一樣的。

他呼籲大家，拋開成見，才能看見真相，大家可以質疑為什麼「不開放媒體拍攝打針過程」，可以質疑為什麼「不公布疫苗價格」，但質疑「打假針」，那就真的太OOXX。

拋開成見、才見真相！ 不知道是不是因為「成見」太深？甚至說「恨意」太重，這兩天好多網友在質疑「蘇院長打假針」。 怎麼可能是假針呢？ 就算政治人物自己想做假，台大醫院的醫護人員難道有可能乖乖配合造假？怎麼可能打假針？這是匪夷所思的指控啊... 由黃暐瀚發佈於 2021年3月23日 星期二

(中時新聞網)