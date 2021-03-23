奇鋐(3017)將營運重心轉向通訊及散熱相關產品策略奏效，109年稅後盈餘達19.15億元，創下歷年新高，每股盈餘為5.42元，奇鋐副總經理陳易成表示，由於公司備足金屬材料，今年上半年沒問題，如果沒有系統風險，今年合併營收一定會比2020年成長，且獲利成長幅度將大於營收。

奇鋐今天下午舉行法說會，奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，降低電腦機箱及系統組裝產品比重，加上公司在2019年底切入伺服器市場後，陸續拿下北美地區及大陸地區品牌大廠訂單，帶動公司整體營收及獲利在新冠肺炎疫情及中美貿易戰等衝擊下仍逆勢創高。

目前奇鋐產品主要為「散熱產品」及「電腦機箱及系統組裝」兩大區塊，其中散熱產品包括：3C散熱產品(NB/PC/平板/AIO/手機/電競VGA等)、通訊產品(基地台/網通)、伺服器及資料庫中心及其他；電腦機箱及系統組裝則包括：PC/AIO、伺服器及資料庫中心、通訊產品，另外公司也轉投資周邊裝置軸承的富世達。

由於散熱產品應用日益廣泛，且伺服器產品出貨放量，奇鋐109年合併營業收入為396.65億元，年成長8.57%，創下歷年新高，營業毛利為62.31億元，年成長44.44%，合併毛利率為15.71%，年增3.9個百分點，稅後盈餘為19.15億元，年增1倍，創下歷年新高，每股盈餘為5.42元。

就2020年財報來看，散熱產品佔營收比重約55%，其中3C產品佔散熱產品比重約42.85%，去年營收年成長約20.35%，通訊產品佔比約31.62%，年成長約16.93%，伺服器佔比為23.03%，年成長23.8%，其他約佔2.5%；在電腦機箱及系統組裝部分約佔35.31%，其中PC/AIO約佔此部門68.63%、伺服器及資料中心約佔25.27%，通訊產品約佔6.1%。

奇鋐表示，目前通訊產品主要是5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，雖然基地台是標案，競爭者多，但我們有設計上的勢，且通訊產品幾乎都有風扇，也有VC，現在看起來不會受到大陸華為及中興兩家公司太多影響，預估今年通訊產品還是會成長，且期待今年成長幅度能比去年的年成長16.93%多一點。

在伺服器部分，陳易成表示，伺服器產品主要為機殼、風扇及VC(均熱板)，公司從2019年年底切入，目前伺服器機殼有北美及大陸客戶，後續還會有新客戶加入，去年伺服器包括機殼及散熱營收約85億元，今年伺服器還是會成長，有機會超過100億元，雖然不是每個伺服器客戶毛利率都好，但對整體營收及獲利仍有正面助益。

針對法人詢問近期上游金屬材料價格飆漲，是否影響今年度毛利率？奇鋐表示，去年第4季公司庫存增加，主要是針對金屬機殼鐵材及散熱銅材增加備料，分別備了3到6個月、甚至6個月到9個月的金屬材料，金屬材料價格上漲雖然對毛利率有衝擊，但客戶也讓我們漲價，上半年都沒有問題，今年第1季一定會比去年同期好，毛利率不會低於去年平均毛利率，第2季看起來也還可以。

陳易成表示，去年公司營收、獲利及毛利率均是歷史新高，公司目標是希望能一直成長，如果沒有系統風險，今年合併營收一定會比2020年成長，且獲利成長幅將大於營收。

奇鋐今天董事會亦通過每股配息2.8元，並訂6月16日舉行股東會。

奇鋐大股東—古河今天也申讓奇鋐持股930萬股，奇鋐表示，古河申讓主要是因營運有壓力，為改善資產項目，雙方的關係及董事席次不會改變，且申讓將採特定人盤後鉅額交易方式，以降低對公司股價影響，處分後古河持股將降為約17%。

(時報資訊)