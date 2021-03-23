美10年期公債殖利率回落，但市場憂心新興市場波動。港股早盤開高，重登兩萬九不久後便急轉直下。同時，早盤最多也一度重挫457點。午盤後，恆生曾大跌逾500點，28376點為23日最低。恆生指數收28,497.38點，下跌387.96 點，跌幅1.34%，並創下元月29日以來最低收盤價。國企指數(H股)收11,111.18點，下跌195.53點，跌幅1.73%。

大型科技網路族群拖垮大盤，美團挫5.2%，小米跌4.1%，阿里健康跌2.1%。另外，騰訊跌0.8%，阿里巴巴也跌0.5%。

快手公布業績後，股價一度跌破300元，收跌4.3%。

金融股走弱，匯豐控股跌1.4%，香港證交所跌1.6%，建設銀行跌1.2%，工商銀行跌0.5%，友邦保險跌0.4%，中國平安也跌0.1%。

其它大型股方面，吉利汽車2020年少賺32%，股價挫6.6%，是表現最差的。

至於中國大陸政府加強對電子煙管理，故思摩爾慘遭拋售，股價一度暴跌近4成，最後收跌27.2%。

(時報資訊)