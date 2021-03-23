岡山戶政事務所到岡山區的國中辦理身分證受理及核發作業。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山戶政事務所為讓民眾貼心有感，於2月25日至3月25日派人至岡山、前峰、嘉興、燕巢，及橋頭國中受理及核發應屆畢業生初領國民身分證便民服務，計嘉惠逾1063名學生。

岡山戶政事務所主任曾勇清23日表示，依戶籍法規定，有戶籍國民年滿14歲者，應由本人親自初領國民身分證。為簡政便民，凡年齡符合規定之應屆畢業學生，每年戶所都會主動到校服務，只要備妥相片及相關資料由岡山戶政事務所派員到校收件，製證完成再到校發證，讓學生專心課業，家長也不需特地請假陪同辦理，落實市政便民服務。

此屆國中生原是末代領取紙本身分證的畢業生，內政部原規畫今年7月換發數位身分識別證（New eID），由於社會上對於數位身分證在資安及隱私保護方面多有建言，待取得社會共識訂定專法後，再行全面換發。

曾勇清呼籲，學生們拿到國民身分證後應妥善保管，如發現遺失，可由本人親自撥打1996內政部24小時服務熱線，或於上班時間電洽任一戶政事務所申請掛失。

(中時 )