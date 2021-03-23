苗栗縣立體育館開館迄今已有40多年歷史，館舍陳舊，苗栗縣政府爭取經費執行整修暨耐震補強工程，23日竣工啟用。（何冠嫻攝）

苗栗縣立體育館整修暨耐震補強工程，原有的4面組合式塑膠地板羽球場，更新為6面全新pvc運動地墊，完善民眾與學子運動空間。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣立體育館1979年開館，使用年限久出現漏水、地板龜裂嚴重、天花板塌陷等問題，苗栗縣政府向體育署、國教署爭取經費，投入總經費6025萬元，執行苗栗縣立體育館整修工程、耐震補強工程，工時2年多，23日縣長徐耀昌等人宣布完工啟用，為縣民以及一旁的建功國小學子提供優質運動空間。

體育館開館迄今已有40多年歷史，曾是縣內舉辦籃球比賽或室內運動首選場館，也是技擊選手培訓基地，但因館舍陳舊，館內漏水、地板龜裂，鋼筋裸露及水泥剝落，安全堪虞，縣府向中央爭取經費，進行館內外全面整修及耐震補強改善。

縣府教育處說明，縣立體育館翻修計畫包含2項工程，首項為體育署前瞻計畫核定的「苗栗縣立體育館整修工程」，經費4450萬元，將老舊隔間拆除，原有的4面組合式塑膠地板羽球場，也更新為6面全新pvc運動地墊，還有地下室至頂樓的全棟防水工程，並建置全新男、女廁所及增設盥洗室。另有國教署去年核定「建功國小體育館耐震補強工程」，經費1575萬元，針對結構體的安全進行改善，包含8支柱由地下1樓至4樓擴柱結構補強。

徐耀昌與議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人23日宣告苗栗縣立體育館正式啟用。徐耀昌表示，改造後的館內設施寬敞、明亮、通風，外牆新設的水管管線創意設計吸睛，增添體育館設計感，未來體育館則將移撥建功國小代管，除了給建功的孩子優質的運動場所，培育更多體育人才，日後將訂定管理租借規則，周末假日提供給民間社團及喜愛運動的鄉親使用。

(中時 )