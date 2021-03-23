台南市政府27日上午將在善化區文康育樂中心舉辦今年首場大型徵才活動，「台南好生活、台南呷頭路」就業博覽會，包括知名廠商台積電、艾爾斯半導體、旭暉應用材料、長榮鋼鐵、衛普實業、安心食品及三商家購等96家業者，共提供3442個工作機會。

善化因鄰近科技重鎮南科園區與樹谷園區，成為就博會的場地，貼近在地，善化及鄰近地區有43家廠商釋出1477個在地工作機會，包括瀚宇彩晶、錸恩帕斯、家登精密工業、台灣穗高等企業。

台南市長黃偉哲指出，根據去年統計資料，台南市失業率6都最低，就業勞動參與率是6都最高，希望今年能維持好表現，現在不論是南科三期、沙崙綠能園區或是溪北的麻豆工業區都陸續完工，隨著廠商進駐，就業機會增加，不管是北漂、南漂的子弟，應該選在這個時候漂回來，一起締造台南的經濟成果。

黃偉哲表示，台積電在台南的先進技術投資產生磁吸效應，包括艾斯摩爾（ASML） EUV全球技術培訓中心、Google資料中心以及高達80家半導體相關產業落腳台南，台南已成為目前世界半導體先進製程和科技的重鎮，相對提升台南在全球能見度。

勞工局長王鑫基表示，市府每年都會辦理4場大型就業博覽會、2場中型徵才以及200場以上的小型或單一廠商徵才活動，這次就業博覽會結合南科管理局共同舉辦，匯集南科廠商的求才需求，希望透過就業博覽會提供廠商與求職者面對面就業媒合平台。

職訓就服中心也提醒，徵才現場配合防疫措施，進入封閉空間請全程配戴口罩，以及實名登記等，就博會當天提供免費接駁車自8點40分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為中午12點30分。洽詢電話（06）6330820。

(中時 )