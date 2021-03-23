國內第一個以買基金為設計主題的APP正式上市！由國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」打造的這支APP，除了可以瀏覽基金新聞，還可接收基金即時資訊、進行標的篩選比較、追蹤每日基金表現，並整合快捷下單等多項功能，輕鬆管理基金帳戶。藉由一站式管理，不僅省時省力，結合專業的推薦，只要一機在手，就可以隨時隨地買好基金！

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，投資市場充滿不確定性，隨時掌握市場動態，做好投資管理，是理財致勝關鍵，但投資人往往需要透過不同的網站閱讀基金新聞、鎖定進行標的篩選比較，再透過基金申購管道進行下單投資，耗時又費力。因此，「鉅亨買基金」結合集團成員「鉅亨網」在金融科技上的實力，投入一年多時間規劃開發，終於領先業界，正式推出國內首款整合基金資訊與帳戶管理的基金APP。結合基金即時資訊與基金管理帳戶的全方位隨身工具，讓投資人不致迷失在不同的軟體之間，就能從容應對全球市場，輕鬆進行基金投資。

張榮仁指出，鉅亨買基金成立五年多以來，除了持續優化基金平台的下單介面，也積極引進境內外基金系列在平台上架，預計今年上半年即可突破3,000檔大關。此外，結合投資顧問專業，先後推出「鉅亨趨勢寶」主題式投組服務、AI智能理財、以及國內首創「單筆+定期定額」的退休理財服務「好日子」平台，如今行動APP的上線，更揭示了鉅亨買基金在金融創新領域與提升客戶體驗上，再度邁出重要一步！

根據投信投顧公會截至今年2月底的資料統計，境內外基金總體規模再創新高，達新台幣8.23兆元，近一年規模成長近10％。張榮仁強調，相對於整個市場，透過基金平台下單的成長比例更為顯著。

張榮仁表示，「鉅亨買基金」今年來的開戶數比去年同期成長155％，月均銷量超過新台幣45億元，更比去年同期大增逾160％，其中每月平均定期定額達新台幣16億元以上，銷售動能已晉身金控級銀行水準，顯示透過平台買賣基金已成為重要趨勢。「鉅亨買基金」未來將持續完善平台交易機制，並持續強化APP的功能，期望能更貼近投資人需求，成為國人不可或缺的基金投資夥伴。

(工商 )