聯強國際集團轉投資之美國上市公司新聚思（SYNNEX Corporation）於當地時間3月22日宣布，將發行4,400萬股票及承受債務，以價值72億美元併購Tech Data，合併後之年營收預估約為570億美元，擁有全球超過22,000名員工。而這兩家公司高度互補的產品線和全球分銷平台，將為客戶和供應商提供更廣泛產品及服務。

SYNNEX執行長Dennis Polk表示，很高興與Tech Data這樣的世界級產業領導者合作，並相信這種結合將使SYNNEX所有的股東受益，這項交易可以加速營收和淨利的增長，擴大全球業務板塊，並驅動顯著的運營效能提升，而帶來股東價值的進一步提升。期待與Tech Data團隊合作，並期望我們的合併為團隊創造機會，以為合作夥伴提供最高水平的服務。

Tech Data執行長Rich Hume指出，此合併案對Tech Data、SYNNEX以及整個IT生態系統將產生革命性的轉型。合併後，能夠為客戶和供應商提供更寬廣的服務範疇、效率和專業，使客戶感受到前所未有的客戶體驗和價值。合併後的公司還將擁有更強大的財務實力，投資於網絡安全、雲服務、數據和物聯網等下一代核心業務以及技術。這些業務因在家工作和疫後重返辦公室的驅動，目前正處於爆炸性的增長。

合併案預計將在2021年下半年完成，完成後SYNNEX原股東將擁有合併後約55％的股份，Tech Data股東擁有約45％的股份。

(工商 )