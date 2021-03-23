聯強國際（2347）集團轉投資之美國上市公司新聚思（SYNNEX Corporation）同時公布2021年第一季財報，受惠於疫情推升的企業數位轉型與遠距工作強勁需求，營收與營業淨利分別較去年同期提升21％與42％。

聯強自1997年進行海外通路布局，即投資美國新聚思。24年來新聚思從一家小公司，逐步成長為美國Fortune雜誌500大企業。2014年新聚思以5.05億美元取得IBM旗下顧客服務事業流程外包群，開始跨入「商務運作服務（BPO）」業務。近年來新聚思同步拓展「IT通路服務」與「商務運作服務（BPO）」兩大核心業務，並於2020年12月正式分拆為Synnex Corporation與Concentrix兩家上市公司；分拆前市值約70億美元，分拆後，兩家企業的市值合計達120億美元。

隨著Synnex Corporation與Concentrix兩家上市公司均在全球市場具有領先地位的情況下，預估聯強持有新聚思與Concentrix股票，潛在利益合計達新台幣170億元。

(工商 )