建國國中上演一場逆轉勝，晉級109學年JHVL女子組4強。（高中體總提供）

109學年度JHVL國中排球甲級聯賽決賽，今天起在新莊體育館點燃戰火，女子組台北市明湖國中直落三擊敗新北市大觀國中晉級4強，而雲林縣建國國中則是輸掉首局後急起直追，最終以3比1局數逆轉勝、搭上重返4強的列車。

本屆明湖國中陣中雖只有4人是上季JHVL班底，大多數球員都不曾踏進過新北市新莊體育館比賽，因此開局有點緊張，但拿下第1局後，球隊攻守節奏逐漸進入狀況，最後順利以25比18、25比11、25比18帶走勝利。

本季才接掌明湖國中兵符的執行教練蔡宛真表示，季前花了很多時間溝通，強化球員與教練之間的連結，到了聯賽期間，教練才能夠比較確實掌握球員狀態，她補充：「我希望自己能像姐姐一樣跟球員有很多互動，而不是強硬的上對下關係，一整個賽季下來，我們這樣的模式感覺效果不錯。」

明湖國中中間手高心薇此役貢獻13分，除了8次攻擊得分外，還包含4次攔網得分與1次發球得分，蔡宛真稱讚她是這個學年度成長最多的球員，中間手賴憫芯攻下11分，隊長李思依10分同樣功不可沒。

至於107學年度創下隊史首冠里程碑的建國國中，今天第1局遭到新北市積穗國中的嚴密防守攔截，以24比26失利，但從第2局開始逆襲，並逐步找回球隊的攻守節奏，接下來3局分別以25比20、27比25、25比13收下。

建國國中此役靠著發球就拿下16分，其中10分由舉球員蔡旻軒與副攻手伍樂樂貢獻，教練施妗霓指出，本屆先發球員僅主攻手許芳閩1人為9年級生，決賽第1戰難免綁手綁腳，甚至連教練團也都有點緊張，但隨著比賽進行，團隊連結開始加溫，一點一滴累積起邁向勝利之門的能量。

許芳閩這場比賽攻下全場最高的26分，其中25分是重砲開轟，1球發球得分，明顯是建國國中克敵制勝的戰力指標。

明湖國中與建國國中出線後，24日的四強戰，下午1點將先由明湖國中出戰屏東新園國中，下午3點則是建國國中對決台中市雙十國中，兩場賽事決定109學年HVL女子組冠軍戰戲碼。

(中時 )