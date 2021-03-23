德意志銀行（Deutsche Bank）表示，由於對進一步成長的樂觀情緒持續，投資者上週投入股市的資金，創下了2003年以來新高，達680億美元。

該公司的分析師團隊發現，上周全球股票基金有680億美元的資金流入，其中投入美國的資金達530億美元。根據德意志銀行的數據，這使得自2020年11月以來的累計投資達到了4,500億美元。

在行業類別，科技基金的流入量為32億美元，金融（22億美元）和能源（13億美元）緊隨其後，這表明投資者的押注進一步成長。

分析師表示：「受管理資產規模的影響，股票流入的速度處於其歷史範圍的最高點。另一個支撐力道在，投資人對來的成長有極高的預期。」

德意志銀行表示，股票市場會在短期內繼續走高。然而，該公司預計，到2021年第二季度某個時候，經濟成長將達到最高峰之後，股票市場將會回落。

(中時新聞網)