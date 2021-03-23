毛髮是人體生命力的象徵，尤其濃郁毛髮代表著充沛的精力，給人活力滿滿的視覺感受，但搜狐網命理專欄就分析，身體上有3大部位若是不長毛反而是天生富貴命，不光是財運滾滾來，更會橫財大發，一生平安順利。

▍1.手背無毛

手背不長毛的人性格老實穩重，做事嚴謹且認真，在事業方面會有很不錯的發展，天生就是富貴命！尤其特別擅長理財，不會亂花錢，總是把錢花在刀口上，加上他們情商很高，不論生長在什麼樣的家庭中，都能憑著自己的才華和能力賺得財富，一生不愁吃穿財運超旺。

▍2.腳背無毛

腳背不長毛的人是小人絕緣體，小人從來不敢靠近他們，更不會遇到困難和麻煩，一生沒病沒災，而且命中注定會碰到貴人，如果同時臉部皮膚也很平滑的話，更是富貴的人，若是男性的話，事業必定會成功且家庭幸福；若是女性，則是旺夫能力超強，可以提升家庭運。

▍3.眉心無毛

要是眉心跟眉毛不相連的話，一生的運勢會非常旺，可以名利雙收，如果當官必定是大官。相較於一字眉的人多半命運坎坷，總是忙碌過一生，而眉心光滑且沒有雜毛的人則是身體健康且家庭幸福，他們的性格多半活潑開朗，非常有能力，很適合做生意，必定能賺到缽滿盆滿，到了中年之後有望事業大旺。

(中時新聞網)