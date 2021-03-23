繼壽司郎的鮭魚，YouTuber「亮搞玩」也跟風推出同名活動，只要名字和「亮搞玩」同音同字大方發送1萬元，吸引2名桃園人改名，其中一人還是女性，另一名則改為「亮搞玩亞太龍蝦牛排御用師」，力爭1萬元。
日前壽司郎推出姓名中有「鮭魚」同音字者，到店內消費可享全桌6人免費，短短2天吸引22名桃園人到戶政事務所申請改名「鮭化」，包括「進擊的鮭魚」、「愛吃大鮭魚」、「鮭魚主席」，字最多的達17字，保留本名後面加上「和把餔去找摸摸卡買宇智波鮭魚」。活動結束後已陸續有「鮭魚迴游」，根據桃園市民政局統計，先前22位改名為鮭魚名字的市民，已有16人再申請改名。
鮭魚之亂尚未落幕，YouTuber「亮搞玩」也在臉書宣布19日至23日晚上6點半為止，同音同字的25個朋友，就有1萬元獎金，也吸引2名桃園市民瘋改名，25歲的男性改成「亮搞玩亞太龍蝦牛排御用師」，另一位女性則單純改成「亮搞玩」。
民政局表示，由於姓名變更為戶籍登記重要事項，相關記事將永久登載於戶籍資料無法刪除或單獨遮蓋，而且民眾如再申請改回原名字會再計算1次改名次數，全市各戶政事務所於受理民眾申請改名時，都會告知民眾相關資訊，提醒市民改名前，務必要審慎評估考慮。
(中時 )
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