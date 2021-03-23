台積電自上周除息以來，股價接連下挫至周一（22日）止跌收在593元，今盤中一度重回600大關，最終賣壓出籠，終場收在594元，不過外資仍看好台積電後市發展，認為台積電受惠於4大領域應用晶片的前景，上調台積電目標價至每股新台幣866元，並給予「買進」的評等，相較今日收盤價每股高出272元，每張獲利約27萬新台幣。

美系外資在最新的報告中指出，雖然有投資人擔心台積電下半年需求是否延續，但是根據近期供應鏈的調查發現，惠及5G、高效能運算、人工智慧和汽車電子等領域的晶片應用發展前景，因此台積電的成熟與先進製程需求仍然強勁，同時預估晶圓代工供應與需求的失衡將持續至2022年，將台積電目標價從新台幣848元調升至866元，並重申「買進」的評等。

外資報告指出，根據供應鏈調查結果，先進製程庫存壓力影響仍小；預期2021年的第1季年成長持平，第2季成長幅度為1.1%，而毛利率分別為52.8%和51.7%，同時調高2022年和2023年的EPS預估，幅度分別為0.8%和2.1%，達25.81元及30.6元。

除此之外，台積電為應對高性能運算的市場需求，持續佈局5奈米以下的先進製程，提高台積電2022年至2023年的資本支出，由280億至290億美元，提高到300億美元；同時也代表3、5奈米產能，在2022、2023年間分別提高8%、9%。

(中時新聞網)