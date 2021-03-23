工地工頭女友張姓女子與14歲中輟少女比賽拆模板，約定「輸的隨便讓人玩」，張女獲勝要求履約，在她男友等3名男子面前以童軍繩綑綁裸露少女，並拿按摩棒猥褻、性侵得逞，少女在過程中雖掙扎表示「不要」，但還與在場人不斷嘻笑，她向法官說「自己打賭輸，友誼還是不會散」，台中地院依未違反少女意願性交罪，判張女徒刑6月，仍可上訴。

陳姓工頭與張姓女友，雇用某男工而認識就讀國二的中輟少女，2018年1月間，張女與少女等在1處工地比賽拆模板，並約定輸的一方必須任憑處置，張女贏得比賽，當天下班後，張女與男友、少女及2名男工等一行前往陳男租住處，張女在男友等3男面前，叫少女脫光衣服去洗澡，見少女只穿內衣褲走出浴室，即要求履行賭約。

張女以童軍繩把少女綑綁起來，再拿出按摩棒，向少女表示：「願賭服輸」，過程中有人錄影，少女不斷與旁人嘻笑對話，但她表示手痛時，張女還顧及將她扶起，張女拿按摩棒猥褻少女，並性侵得逞。

事後，張女將少女鬆綁後，少女還與在場男子發生性行為；少女並留宿該處，數日後，並與張女的男友發生性行為。案經學生輔導員尋獲少女，得知此事而報警。

案發在場的張女男友表示，她們打賭約定「輸的要隨便給人家玩」，當時兩人是在開玩笑，他女友拿出童軍繩及按摩棒時，少女當下表示拒絕，也有掙扎，但是「邊笑邊說不要」，在場的人都在笑，少女也一直在笑；另兩名在場男子也作證，少女過程中都笑笑的，並沒有求救。法官也勘驗過現場過程錄影畫面。

少女向法官表示，她有跟張女說「不要」，但是面帶笑容，她被綁起來，大家是朋友關係，她沒有很嚴肅講這件事情。少女並說，畢竟是「自己打賭輸」，就是朋友間打賭輸，但是「友誼還是不會散」。法官詢問少女是否害怕被繼續如此對待，少女回答表示：「還好」，沒有再打賭，就沒有理由被這樣弄。

法官認為，如果少女是被強制性交，事後應對張女懷恨、責難，甚至恐懼，但她竟隨即與在場男子發生性行為，又繼續留宿該處，甚至認為與張女等人「友誼不會散」，認定張女是未違反少女意願，對少女性交。雖張女利用賭約對少女性交實屬不當，但犯後坦承犯行尚具悔意，而依妨害性自主罪判處徒刑6月。

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(中時 )