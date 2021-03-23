貼文發出後不少客家人出面解答，瓜子2字代表著掃墓的意思。(圖取自路上觀察學院)

在路上時常可以看到，店家若需公休，會在門口貼上通知公告公休日期，日前一名網友就拍下一張照片，一張鐵門上貼公告寫著「瓜子，公休一天敬請見諒」，讓他相當好奇瓜子2字是什麼意思，貼文發出後就有內行指出，這2字需用客家話發音，意指掃墓，這也讓網友笑回，「老闆是客家人無誤」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，並接著詢問廣大的網友是否看得懂店家貼的公告，「瓜子，公休一天敬請見諒」，就是開頭的瓜子2字讓原PO相當困擾，想破頭都不明白到底是什麼意思，不過照片發出後就有大批客家人出面解答。

原來，老闆所寫的「瓜子」在客家話中是指掃墓的意思，就有身為客家人的網友出面解釋，「掃墓=掛紙=瓜子」，掃墓的客家話稱為「掛紙」，掛紙的意思是將紙掛在墳墓上，這個原是形容動作的詞彙，被引申為指稱「掃墓」的名詞，用客家話來發音，這名詞聽起來像瓜子。

此外，還有不少網友表示，「瓜子~客家人覺得親切」、「老闆一定是客家人」、「客家話掛紙，覺得親切」、「看留言長知識，原來瓜子是客家話的掃墓，也稱做掛紙」，還有網友分享，許多客家人習慣在農曆1月16日，也就是元宵節過後掃墓，而且自家也不稱呼這件事為掃墓，大家習慣稱之為「瓜子」，網友更補充，這是他從小聽父母親說客家話發音轉譯而來。

看完網友的解答後，原PO也說明，自己住在客家庄沒錯，不過一般是寫「掛紙」來代表掃墓的意思，如今瓜子這2字難倒他，讓他笑回「看來，這位老闆有更新奇的形容詞」。

(中時新聞網)