連鎖餐飲集團六角國際（2732）去年財報出爐，2020年全年合併營收41.70億元、年減15.85％，稅後淨利1.26億元、年減67.03％，每股稅後純益（EPS）3.08元。董事會同時通過109（2020）年度盈餘分配案，將配發現金股利3元，配發率達97％。

展望後市，隨疫苗開打日漸普及，後全球經濟活動逐漸復甦，六角旗下「Chatime日出茶太」已回到疫前約8成水準，今年成長力道則必須視跨國旅遊觀光活動，今年最最明顯的成長動能將來自於中國市場，而六角今年在中國的淨展店數與增幅，也會是最積極的，除杭州瑞里旗下「黑瀧堂」與「果麥」兩大茶飲品牌外，「段純貞」牛肉麵亦已啟動海外展店，今年來已在香港陸續開出2家店，可望持續挹注權利金貢獻，公司將以全年合併營收表現挑戰疫前水準為目標。

六角旗下「Chatime日出茶太」自去年12月已重啟展店，今年目標為在現有約1,100家店的基礎上，全力衝刺淨展店達200家，主要展店動能來自東南亞市場，前店家數約1,850家的杭州瑞里，全年總店數目標則要達2,200家店。

六角2020年營收與獲利不如2019年，受新冠肺炎疫情衝擊，台幣勁升整年度受到匯損影響數約3千萬元，另王座集團底下餐廳門店的汰弱留強，閉店損失約2千3百萬，匯損加計閉店損失影響EPS約1.2元。

2020年第三季起全球各地「Chatime日出茶太」門市多已恢復正常營業，六角子公司杭州瑞里旗下「黑瀧堂」與「果麥」兩大茶飲品牌值中國茶飲市場汰弱洗牌之際乘勢擴大市場佔有率下，六角下半年營運表現已明顯優於上下半年。

六角下半年合併營收年減幅已縮小至個位數，下半年營益率7.02％亦明顯優於上半年，其中「Chatime日出茶太」整體業績於第四季已回到疫前約8成水準，來自於主要市場國家的經濟活動已逐漸回溫。而杭州瑞里旗下兩品牌去年新展店近兩成，目前總店家數已達約1850家，足以躋身中國前十名。六角去年利用防疫期間針對子公司王座國際旗下餐食品牌汰弱留強，現有留存店體質足夠健全，且多家門市攤提年限年內將到期，表現可望明顯好轉。

(工商 )