「大戶投」數位帳戶及「豐存股」成功吸引年輕人青睞，永豐金證券數位服務再升級，推出「線上影音直播」，26日中午為首場，議題為「台股漲這麼高了，還可以存股嗎？」。

永豐金證券「大戶投」及「豐存股」推動逾一年以來，年輕投資人開戶參與的比重持續成長，2020年「大戶投」數位帳戶全年開戶數5.6萬戶；其中2.4萬人參與了「豐存股」-台美雙市場存股，締造15.6億的存股交易量(美股以匯率28.6元計)，在豐存股客戶結構中30歲以下年輕人占比達三成，50歲以上占一成，顯示存股數位平台受到年輕投資人的喜愛，也為資本市場投資注入年輕新血。

永豐金證券專業講師「Open講」將與投資人分享挑選存股的好用四大指標，包括PE本益比、PB股價淨值比、ROE股東權益報酬率和現金殖利率，告訴大家如何善用存股平台資訊，找出適合的標的，台股萬六當然還是可以存股。

首次直播將於3月26日中午12點半，在永豐金證券YouTube官方頻道首播。

(工商 )