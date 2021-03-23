證券分析師陳杰瑞表示，美股22日受惠美債殖利率下滑，激勵美國科技股回神，帶動台股23日開盤表現亮眼。不過，表現卻虎頭蛇尾，終場下跌11.63點，呈現價跌量增。這是近期第二次出現價跌量增，就技術面觀察，短線空頭確實較占優勢，多頭防守點須端看月均線，若月均線可力守不破，則大盤中線仍持續偏多；惟若月均線失守，則建議陸續出脫手中持股。

選股方面，許多強勢股見到獲利了結賣壓，相對抗跌族群聚焦於鴻家軍、NB、伺服器及部分生技族群等。不過，雖中小型23日股殺聲隆隆，惟台積電、鴻海等大型權值股不弱，研判大盤月均線應該有撐。

個股方面，本周納入投資組合的群創，股價持續滾量上攻，後續創後續創波段新高可期。

至於持股當中之個股表現，宏碁、技嘉及英業達目前技術面未轉弱。飛宏則遭分盤交易，出現獲利了結賣壓，惟預期股價高檔震盪後，仍有望持續創。

(工商 )