連鎖餐飲集團六角(2732)董事會通過2020年財報，合併營收41.7億元、年減15.85％，仍創歷史次高。惟毛利率42.16％、營益率5.73％雙創新低。加上業外虧損增加，使歸屬母公司稅後淨利1.25億元、年減達67.03％，降至近8年低點，每股盈餘（EPS）3.08元。

六角董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利3元，為歷年新低，但盈餘配發率達約97.4％。以今（23）日收盤價137元計算，現金殖利率約2.19％。公司將於6月15日召開股東常會。

六角去年第四季合併營收11.76億元，季減8.6％、年減6.69％。毛利率43.04％，優於去年第三季40.44％、低於前年同期46.42％，營益率5.04％，低於去年第三季8.76％及前年同期10.52％。歸屬母公司稅後淨利0.47億元，季減15.07％、年減41.15％，每股盈餘1.15元。

六角表示，去年營運遭受新冠肺炎疫情衝擊而下滑，惟全球各地「Chatime日出茶太」門市下半年起多已恢復正常營業，子公司杭州瑞里旗下「黑瀧堂」與「果麥」則趁中國大陸茶飲市場洗牌之際趁勢擴大市占率，使下半年營運表現明顯優於上半年。

六角去年下半年合併營收僅年減6.33％，較上半年26.61％顯著收斂，營益率自3.92％回升至7.02％。惟新台幣強升，使全年業外出現近3000萬元匯損，加上旗下子公司王座對餐廳門市汰弱留強、認列閉店損失約2300萬，合計影響每股盈餘達約1.2元。

六角指出，去年第四季「Chatime日出茶太」業績已恢復疫情前約8成水準，主要市場國家的經濟活動已逐漸回溫。杭州瑞里旗下2品牌去年新展店近2成，總店數達約1850家。王座整頓汰弱旗下餐食據點，現有門市體質健全、且多家攤提將到期，表現可望明顯好轉。

六角2021年1月起營收恢復年成長，2月自結合併營收2.93億元，雖月減29.21％、仍年增達18.5％，累計前2月合併營收7.08億元、年增達20.74％，雙雙續創同期新高。法人預期，六角首季營收有機會挑戰2019年創下的同期新高紀錄。

展望2021年，隨著疫情已見趨緩，主要市場國家境內經濟活動陸續恢復正常，「Chatime日出茶太」去年12月起已重啟展店，六角目標在現有約1100家店基礎上衝刺淨展店達200家，以東南亞市場為主要動能。杭州瑞里目前約1850家，今年目標展店達2200家。

六角對於疫苗開打後的全球經濟活動復甦仍審慎看待，認為今年成長力道須視跨國旅遊觀光活動恢復狀況，目前以中國大陸手搖茶市場成長動能最明確，因此在當地的淨展店數及增幅將最為積極。

六角指出，除了杭州瑞里旗下「黑瀧堂」與「果麥」兩大茶飲品牌外，「段純貞」牛肉麵亦已啟動海外展店，今年來已在香港陸續開出2家店，可望持續挹注權利金貢獻，全年合併營收表現將以重返2019年的疫前水準為目標。

(時報資訊)