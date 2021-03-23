黨產會去年認定「社團法人中華救助總會」為國民黨附隨組織，全面凍結13億資產。黨產會主委林峯正今進一步宣布，黨產會已決議，當年由國民黨藉執政優勢「混淆政黨與國家分際」交付給救總的補助、收入，總計將近9億元的資產、現金，將在30天內收歸國有。

黨產會在去年9月前，透過2次聽證會，認定救總人事曾受控國民黨，依照黨產條例認定為國民黨附隨組織，因而全面凍結13億餘元的資產，若要動支經費，也須向黨產會申請許可。

在出手凍結資產後，黨產會今進一步召開委員會，決議認定救總名下「不當取得財產應移轉國有」，已移轉他人而無法返還的財產，則需追徵價額。

黨產會主委林峯正表示，救總成立後的人事費、事務費均由國家負擔，而國民黨當年藉著執政優勢，混淆政黨、國家分際，將國家核心任務交付救總，給予高額政府補助，讓救總得以透過民間組織身分，取得勞軍救災捐款、1人1元捐獻運動捐款、銀行利息等，依照《黨產條例》規定，資產應移轉為國有或追徵價額。

林峯正指出，這次認定須收歸國有的救總財產，在不動產部分包括土地3329坪、建物4318坪、車位349坪，目前這批不動產每年可收租金約4千9百萬，公告現值高達8億352萬。

在現金部分，主要是當年「1人1元捐獻運動及銀行利息」所收到的新台幣3425萬，及美金75萬。

而在追徵價額部分，則是救總在當年台北縣土城市一筆土地徵收取得的579萬補償金。

林峯正表示，救總在收到處分書30日內，就應將這些資產移轉為政府所有。同時，目前救總仍有約4億元的現金未在此次處分範圍，黨產會將持續調查，若判定也是不當財產，也將收歸國有。

(中時 )