線上影音串流平台Netflix，是許多人追劇、看電影的熱門首選，不過有用戶抱怨，搜尋影片並不方便，常常在分類選單中找不到自己想看的片，3C達人「電腦王阿達」表示，事實上Netflix的每一個分類都有其專屬的代碼，不論動作片、喜劇片，甚至成人片都有，他透露只要在影片分類網址輸入「100040」，全是18禁電影。

「電腦王阿達」網站指出，Netflix雖然本身有分類功能，不少人都覺得找起來有點困難，其實Netflix每一個細分類都有專屬Code，包括籃球電影、經典喜劇、亞洲動作片、迪士尼、實驗電影、甚至成人動漫、成人片都有，只要在網址輸入專屬代碼，就能快速進到該分類。

「電腦王阿達」整理出下列15個常用的主分類代碼，只要在Netflix的網址末端輸入代號，就可以精準的找到分類：動作冒險（1365）、經典電影（31574）、喜劇片（6549）、恐怖電影（8711）、浪漫電影（8883）、科幻系列（1492）、體育電影（4370）、驚悚片（8933）、記錄片（6839）、電視節目（83）、青少年電視節目（783）、日本動漫（7424）、獨立電影（7077）、外國電影（7462）、音樂系列（1701）。

「電腦王阿達」說明，Netflix的影片詳細分類網址，是用代碼來區分，他特別舉許多人感興趣的成人片為例，代碼為「100040」，只要在網址輸入「https://www.netflix.com/browse/genre/100040」，就能馬上進入該分類，不過必須要先登入帳號，確認使用者滿18歲才能觀看。此外，國外的Netflix-Codes網站有列出完整的代碼清單，有需要的用戶可以直接上該網站查詢所有分類。

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(中時新聞網)