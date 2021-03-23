埔里吉祥物「噗哩」，登台亮相。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮舉辦吉祥物命名票選，結果「噗哩」獲得3613票，得票率29.5％勝出；埔里鎮長廖志城表示，未來，噗哩將成為埔里的親善大使，推動觀光行銷，帶動文創產業，並且建立埔日觀光旅遊的品牌。

噗哩23日正式登台亮相，縣議員林芳伃、葉仁創、陳宜君，18℃巧克力工房董事長茆晉詳等人都到場見證；廖志城並頒發身分證給噗哩，期許噗哩融入台灣之心，一起為埔里觀光與美好生活盡心力。

埔里鎮位於台灣地理中心，擁有豐富的觀光資源與人文特色，但是旅遊品牌比起鄰近的日月潭、清境農場略顯薄弱；因此，埔里鎮公所為打造具有屬地主義的吉祥物，從去年起，以小鎮共同參與的方式，舉辦意象票選、意象遴選會議、循序漸進的發展CIS（企業識別體系）、製作實體偶裝，透過一系列的品牌計畫，凝聚埔里鎮民對於旅遊品牌的共識。

埔里吉祥物「噗哩」，登台亮相。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮吉祥物經過全鎮校園及網路命名票選，總共7個名字參與票選，網路及校園投票合計票數1萬2244張，其中，「噗哩」囊括29.5％，獲得3613票支持，成為吉祥物的名字；埔里鎮公所也在票選後進行抽獎，並送出噗哩出場後第一波文創商品，馬克杯100組與口罩200組。

廖志城表示，旅遊目的地組織是疫情發生後，中央政府振興觀光旅遊的重要政策之一，因此，埔里鎮公所配合日月潭觀光圈，積極鏈結旅遊行銷，強化品牌能量。

埔里鎮公所農觀課表示，噗哩即將出任務，結合線上與線下行銷，提升觀光亮點與埔里旅遊品牌特色。

(中時 )