空軍22日下午發生2架F-5E戰機擦撞，國民黨前立委林郁方23日受訪時批評，半年內2件F-5E戰機飛行員彈射後死亡，報告都指向彈射椅有問題，三軍統帥天天到部隊視察，卻還要拖到今年底才換裝？鳳梨出問題政府馬上就撥款10億元，為何彈射椅不立刻撥款採購？飛行員的命連一顆鳳梨都不如？

空軍司令部參謀長黃志偉昨對外表示，已規畫F—5Ｅ彈射椅更換計劃，希望在這個月就能把計劃完成，順利的話，今年底或明年初就能有新的彈射椅交貨，目前規劃採購英國「馬丁貝克Mk16彈射椅」，金額預估是新台幣6億元。

根據《中評網》報導，林郁方23日接受媒體訪問時表示，台灣F-5E現在使用的彈射大概是這款飛機中全世界最老的，泰國、韓國都發現有問題後緊急撥款更換，這款彈射椅必須在600公尺以上彈射才安全，否則相當危險。去年10月底也是一樣的飛機發生事故，飛行員鑑定報告檢察官相驗的死因是「頭部外傷、顱內出血、中樞神經休克」，這表示彈射沒有成功，此次檢察官相驗報告死因也相同，百分百證明是彈射椅的問題。

林郁方批評，三軍統帥天天到部隊視察，發現問題就應該解決問題，不視察看報紙也知道有什麼問題，為何還要拖一年才能換裝彈射椅？鳳梨外銷出問題，政府馬上撥款新台幣10億元、萊豬進口議題，政府馬上撥款新台幣100多億元的養豬基金，輔助台灣豬農外銷，Ｆ5—E只需要新台幣6億元就能解決，為何不馬上撥款，立刻採購？

林郁方指出，還沒買到新型彈射椅前，F—5Ｅ怎麼能繼續再飛？應該全面停飛，裝上新型彈射椅才准飛呀！三軍統帥、國防部長、空軍司令都必須出來解釋，究竟問題在哪？飛行員的命連一顆鳳梨都不如？

(中時新聞網)