雖然印度和中國大陸仍持續協商自邊境撤軍的問題，但《印度斯坦時報》（Hindustan Times）指出，中方正加強重裝部隊於前線後方的快速部署與生存能力，能在衝突發生時迅速抵達前線。

一名未具名的印度軍方指揮官告訴《印度斯坦時報》，雖然中國大陸正把重型裝備撤離中印實際控制線（LoC），送往位於阿克賽欽地區（Aksai Chin）的西藏日土等基地，但不代表其放鬆對邊境監控；相反地，大陸正加強對這些相對後方基地的基礎建設，讓重裝部隊有能力在邊境發生衝突時，迅速前往當地支援。

除此之外，接近中印邊境的西藏昆莎、和田、拉薩、莎車、喀什等中國大陸空軍基地，也都建設了強化機堡；其更開挖山壁，在山體內部建設掩體，供遠程火力支援單位使用，加強面對印度空中打擊的生存能力。

且中國大陸也增加於邊境的電子感測裝備，減少對第一線常駐兵力的需求。這名印軍指揮官表示，如此一來，未來共軍將能透過各式感測器監控中印實際控制線，並在衝突發生時確保充足的兵力和持續作戰能力，即使多數單位並未部署於第一線，戰力也不受影響。

不過這種想法並非中國大陸的專利。根據《印度斯坦時報》報導，印度也持續修築用於馳援邊境的新道路，且先前部署至接近中印實際控制線的3個步兵師，也都配備輕量化的美製M777榴砲，能與直升機搭配，在當地錯綜複雜的山區進行快速部署。顯示即使討論邊境撤軍的中印軍事指揮官會議即將展開，雙方仍持續加強戰力，實際情勢並未有所軟化。

(中時新聞網)