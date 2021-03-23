明新科技大學2019年設置半導體封裝測試類產線示範工廠，設置半導體封裝測試類產線示範工廠。（莊旻靜攝）

明新科技大學近日整合工學院的半導體相關科系，成立「半導體學院」，並在校內設立全國首座「半導體封裝測試工程師能力鑑定」試場，23日正式揭牌，新竹縣長楊文科、擔任該校校務顧問的聯電榮譽副董事長宣明智也到場，期望為國內半導體產業培育人才。

明新科大將電機工程系、電子工程系、化學工程與材料科技系、光電工程系等系所整合，成立半導體學院，未來也將再申請設立半導體科技博士班，期望能培育產業高階科技人才。

明新科技大學校長劉國偉表示，半導體產業為台灣經濟命脈，其中以晶圓代工、封裝測試，均為全球第一，為了滿足業界對於人力的需求，校方也配合政府產業政策，2019年先在校內設置半導體封裝測試類產線示範工廠，使學生熟悉產業環境及機具設備。

該廠也是為明新科大與經濟部工業局智慧電子學院合作，做為人才能力檢定的場地，並獲得各大國際封測廠商捐贈同等級封裝檢定術科考照所使用機台，包含打線機、黏晶機、切割機，未來將辦理封裝工程師的能力鑑定考試，合格者將由台灣區電機電子同業公會認證，發給兼具實務與公信力的專業人才證照。

楊文科指出，新竹縣為科技城，明新科大鄰近新竹工業區、新竹科學園區、台元科技園區等優勢，成立半導體學院培育專業技術人才，也奠定產業大學的地位，楊文科在任內也積極推動AI智慧園區等產業，期望適性揚才。

宣明智表示，半導體產業面臨缺水、缺電、缺人的問題，在少子化的狀況下，相信明新在成立半導體學院後，能吸引更多人才投入半導體產業，為科技產業培育更多人才。

(中時 )