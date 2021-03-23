蔡英文今日出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮時表示，台灣距離「數位國家，智慧島嶼」的願景越來越近了，其中包括5G、各地產業聚落及試驗場域的發展，以及各縣市智慧城市的應用成果。

她表示，在前瞻預算中，針對5G發展的預算已經達到490億元，政府會加速、加量推動數位基礎建設的布建；加上高雄的亞洲新灣區、台南的沙崙智慧綠能科學城，以及桃園的亞洲矽谷，各地的產業聚落跟試驗場域也正在擴大，台灣距離「數位國家，智慧島嶼」的願景，是越來越近了。

後疫情時代，面對AIoT應用更加普及的趨勢，蔡英文提出兩項要點：第一，要重視公私部門的跨領域協作。第二，資安就是國安，要重視智慧城市應用中的資安防護。

她希望，透過重視協作、重視資安，可以更充分地發揮台灣的技術實力，讓智慧城市的各項應用，從短期的、試驗性質的亮點持續發展，成為長期、可運作的機制。她也期待疫情過後，就是要加速發展的時候了，智慧城市展這幾年累積的能量將可以協助產業，把解決方案整合輸出到更多的國家，特別是鄰近的新南向國家。

(工商 )