中央銀行公布2月五大銀行新承作房貸為377.18億元、月減203.53億元，主要是春節連假的季節性因素，及政府打炒房效應，但前二個月合計為957.89億元，卻創歷史新高，是否打炒房效果不佳，央行官員認為，房市管制主要針對投機炒作，主要是自住需求仍持續進場的結果。

2月新增房貸月減逾200億元，央行官員表示，主要因為2月工作天數較少（僅16天），屬於季節性因素，及五大之外的其他銀行積極搶攻房貸的效應。台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行新承做房貸，比重約占全體銀行的近四成，一向被視為房市風向球。

從台北、新北、桃園、台中、台南、高雄市等六都2月移轉棟數來看，月減各為22.84～48.19％不等，六都合計月減35.44％。與去年同期相比，除桃園市年增4.56％外，其他五都年減各11.79～24.47％，合計年減13.92％。但前二個月相加，年增率則高達18.01％，創十年來新高。

2月新增房貸利率略為上揚0.005個百分點至1.367％。央行官員說明，主要因銀行配合政府政策，管控房貸利率，及「青年安心成家貸款」以「一段式」居多（利率較「二段式」高），因此整體新承作房貸利率小幅增加。

(工商 )